Covid-19 : accusé de ne pas en faire assez, le secteur de l'assurance se défend

"On nous dit qu'on aurait fait des économies pendant cette crise, c'est totalement faux", estime le secteur qui s'insurge contre l'instauration d'une contribution exceptionnelle de 2% sur les primes versées au titre des contrats d'assurance dommage.

Entre la hausse des sinistres en annulations, prévoyance ou responsabilité civile, les assureurs prévoient au total de dépenser en 2020 deux milliards d'euros de plus qu'en 2019. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Accusé en début d'année de ne pas en faire suffisamment pour soutenir l'économie face à la crise du Covid-19, le secteur français de l'assurance a dû une fois de plus défendre son action mercredi, face à une nouvelle vague de critiques autour de la réécriture de certains de ses contrats. "Je voudrais exprimer ma sidération et celle de la profession que je représente sur tout ce qu'on entend sur l'assurance depuis quelques semaines. C'est grave, parce que c'est un discours délétère et qui semble justifier toutes sortes d'actions punitives", a martelé Florence Lustman, présidente de la Fédération française de l'assurance.

Lors d'une audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, la patronne du lobby de l'assurance a notamment pointé du doigt un amendement déposé ces derniers jours au Sénat, visant à instaurer une contribution exceptionnelle de 2% sur les primes versées au titre des contrats d'assurance dommage et qui représenterait une charge de "1,2 milliard" d'euros pour le secteur, selon elle. "On nous dit qu'on aurait fait des économies pendant cette crise, (...) c'est totalement faux", a rétorqué Florence Lustman.

"Plus de trois milliards d'euros d'engagements"

Entre la hausse des sinistres en annulations, prévoyance ou responsabilité civile, les assureurs prévoient au total de dépenser en 2020 deux milliards d'euros de plus qu'en 2019. Florence Lustman a aussi rappelé que les assureurs avaient mis en œuvre diverses mesures de soutien à l'économie ces derniers mois, qui vont d'une contribution de 400 millions d'euros au fonds public de soutien aux PME, à un programme d'investissement de plus d'un milliard d'euros en passant par diverses mesures prises individuellement par les compagnies. Au total, ces mesures représentent plus de trois milliards d'euros d'engagements. "Il y a un moment où on ne peut pas faire plus. (...) Je ne peux pas laisser dire qu'on n'est pas solidaire", a-t-elle affirmé.

Reste que ce discours a manifestement du mal à passer. Depuis mars, les assureurs sont accusés de ne pas en faire assez pour soutenir l'économie, fragilisée par la crise du Covid-19 avec son lot de mesures de confinement et de fermetures administratives de commerces. Les tensions se sont notamment cristallisées autour de la question des pertes d'exploitation. Le secteur assure depuis le début de la crise que ces pertes ne sont pas assurables. De fait, l'immense majorité des contrats exclut toute couverture pour ce type de situation. Problème, quelques contrats mal rédigés ont propagé le doute et donné lieu à des dizaines de contentieux devant les tribunaux entre restaurateurs et compagnies d'assurance, se traduisant par des jugements très variés.

Une nouvelle polémique sur un avenant portant sur les pertes d'exploitation

Les polémiques semblent ne pas vouloir s'arrêter : les échanges mercredi entre la FFA et les députés ont largement tourné autour de la question de récents courriers envoyés par des assureurs à des milliers de clients commerçants et notamment restaurateurs, leur demandant d'accepter un avenant à leur contrat d'assurance concernant les pertes d'exploitation, sous peine de résiliation au 1er janvier. La fédération explique que ces avenants visent uniquement à clarifier le champ des couvertures en excluant explicitement une telle crise de certains contrats trop flous.

Sauf que la démarche passe mal chez nombre de restaurateurs, dont la situation est critique après deux confinements, à l'image du chef étoilé Jean-François Piège qui a dénoncé publiquement mi-novembre un avenant qui "diminue [leurs] garanties". Des critiques relayées mercredi par certains parlementaires. "Nous demandons un accompagnement, bien davantage qu'une seule discussion juridique sur ce que peut couvrir un contrat ou non", a tancé Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des Finances, en appelant les assureurs à accompagner "peut-être encore davantage et surtout avec des méthodes et des comportements aux côtés des acteurs économiques" au lieu de "les mettre face au mur". "Les attentes sont très fortes vis-à-vis du secteur de l'assurance", a pour sa part insisté Eric Woerth, président de la commission des Finances.

Face aux risques de résiliations, quatre organisations professionnelles de l'hôtellerie restauration ont présenté mercredi un contrat d'assurance multirisque professionnel qu'elles ont mis au point avec l'assureur Generali, qui ne couvre toutefois pas, comme elles le souhaitaient initialement, la perte d'exploitation liée à une fermeture administrative due à une épidémie.