Covid-19: à Toulon, Jean Castex signe un premier accord régional de relance

Le Premier ministre Jean Castex a signé mardi à Toulon un premier accord régional de relance, assurant avoir "toujours privilégié la concertation au plus près du terrain" au moment où des élus locaux fustigent le gouvernement pour sa gestion de la vaccination contre le Covid-19.

"L'objectif est simple: il s'agit d'accompagner les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire et favoriser le retour de la croissance", a expliqué Jean Castex lors d'un discours devant des élus de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca).

Fin septembre, le gouvernement s'était engagé à copiloter une partie du plan de relance, doté de 100 milliards d'euros, avec les régions, via des contrats d'avenir signés avec chacune des collectivités. En région Paca, le contrat qui court jusqu'à 2027 atteint 5 milliards d'euros, financé à parts égales par les deux parties.

"Le gouvernement a toujours privilégié la concertation au plus près du terrain, même si notre organisation institutionnelle, conjuguée à la gravité de la situation, donne le dernier mot à l'État, responsable de la santé publique", a assuré Jean Castex.

"Appuyez-vous sur nous, nous sommes là à votre disposition, sans arrière-pensée politique, simplement pour le résultat, pour le retour à la vie normale", lui a répondu le président LR de la région Renaud Muselier, qui est également président des Régions de France.

A Marseille, les élus avaient dénoncé avec véhémence à la rentrée un manque de concertation quand le gouvernement avait annoncé d'une fermeture anticipée des bars et restaurants. Aujourd'hui, c'est la lenteur et le manque d'anticipation sur la stratégie de vaccination qui sont fustigés par de nombreux élus locaux.

"Sur la crise économique et sociale, j'ai une confiance totale dans le Premier ministre" mais "sur la campagne de vaccination, on a émis les plus grandes réserves", a encore commenté Renaud Muselier.

"La polémique n'aide absolument personne et n'apporte aucune solution ni sur le terrain sanitaire ni sur le terrain économique et social", a estimé de son côté Jean Castex devant des journalistes.

Le plan signé mardi doit financer des investissements autour de la transition écologique, la recherche, la cohésion sociale, la santé, la formation professionnelle ou encore la modernisation des infrastructures de transport --comme par exemple l'électrification des quais dans les ports de Toulon, Nice ou Marseille pour réduire la pollution des bateaux ou la sécurisation de passages à niveau.

Dans les Alpes-Maritimes, où deux vallées ont été sinistrées en octobre par des crues, 307 millions seront dédiés à la reconstruction des stations d'épuration détruites ou à la réparation de la ligne ferroviaire Nice-Tende.