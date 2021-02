Covid-19 : 8 milliards d'euros de pertes sèches pour les territoires de montagne, selon les professionnels

La baisse de fréquentation sur les massifs est en moyenne comprise entre 60 et 70 %, selon le président des Domaines skiables de France qui s'inquiète d'une catastrophe économique et sociale".

Randonnée de raquettes aux Deux-Alpes, le 4 février 2021. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Privés de remontées mécaniques en raison de la crise du Covid-19, les stations de ski sont à la peine. Réunis mardi 23 février pour les assises régionales de la montagne organisées à Marseille, les professionnels de la montagne vont réclamer des aides financières concrètes.

"Sur l'ensemble de la France, on en est à huit milliards de pertes sèches pour les territoires de montagne partout en France. C'est une catastrophe économique et sociale", a déploré sur France Bleu Alexandre Maulin, le président des Domaines skiables de France.

La baisse de fréquentation sur les massifs est en moyenne comprise entre 60 et 70 %. "On ne peut pas dire qu'on s'en sort bien. On s'est diversifié pour satisfaire les clients, mais économiquement ce n'est pas viable", a-t-il alerté.