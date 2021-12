Covid-19 : 64.000 enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés, selon Adrien Taquet

"La vaccination permettra de diminuer les fermetures de classes, les fermetures d’écoles, les ruptures dans la scolarité", a insisté le secrétaire d'État.

La campagne a démarré le 22 décembre pour l'ensemble de la tranche d'âge, et le 15 décembre pour les enfants présentant une comorbidité ou vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Quelque 64.000 enfants âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés contre le Covid-19, a indiqué jeudi 30 décembre le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance Adrien Taquet. La campagne a démarré le 22 décembre pour l'ensemble de la tranche d'âge, et le 15 décembre pour les enfants présentant une comorbidité ou vivant dans l'entourage d'une personne immunodéprimée.

"En tout, 64.000 enfants ont été vaccinés depuis le début de la campagne , ça inclut des enfants fragiles et qui étaient éligibles avant le 22 décembre", a-t-il expliqué dans une interview au Huffington Post . Environ 15.000 rendez-vous avaient été pris au moment du lancement de la campagne.

"Nous sommes dans la période des vacances, des fêtes, il y a une montée en puissance et ça va ré-accélérer à la rentrée", a estimé Adrien Taquet, qui s'est voulu confiant sur le succès de la campagne, malgré les réticences des parents. "Avec Omicron encore plus que précédemment, le bénéfice de la vaccination est un bénéfice individuel direct pour les enfants : cela amoindrit leurs chances d’attraper ce virus et d’en contracter une forme grave", a-t-il insisté.

La vaccination des enfants contre le Covid-19 en Europe. ( AFP / )

"Avec un bénéfice plus indirect mais tout aussi important : la vaccination permettra de diminuer les fermetures de classes, les fermetures d’écoles, les ruptures dans la scolarité ", a assuré le secrétaire d'État.

Adien Taquet a cependant voulu rassurer les parents : il n'y a pas"à ce stade, de dangerosité particulière d’Omicron à l'égard des plus jeunes ni d'explosion des chiffres d'enfants hospitalisés".