Covid-19 : 42% des Français aimeraient que les mutuelles indemnisent le chômage partiel

SONDAGE. Une étude réalisée par le comparateur MutuelleSante.fr révèle qu'en cette période de crise sanitaire les Français en attendent beaucoup de leur complémentaire santé, notamment sur le remboursement des masques, du gel hydroalcoolique, de l'indemnisation du chômage partiel ou encore de la prise en charge des seniors et des enfants.

Au plus haut de la crise, soit en avril, quelque 8,6 millions de salariés ont été couverts par le dispositif de chômage partiel (illustration) ( AFP / PASCAL GUYOT )

Il est peu dire que la pandémie de Covid-19 affecte considérablement la vie des Français depuis le printemps dernier. Confinés, reconfinés, obligés de porter un masque la plupart du temps, sans activité ou pire malade, les Français, comme le reste du monde, subissent de plein fouet la crise sanitaire depuis des mois. Dans ce contexte, une étude réalisée par le comparateur MutuelleSante.fr* révèle qu'en cette période de crise sanitaire les Français en attendent beaucoup de leur complémentaire santé.

Plus de trois quart des Français (77%) regrettent notamment que leurs mutuelles ne prennent pas en charge l'achat des masques . Parmi eux, 63 % souhaitent que cela concerne les masques jetables, tandis que les 37 % restants veulent plutôt un remboursement des masques lavables. Ils sont également 42% à réclamer un remboursement du gel hydroalcoolique , pas obligatoire mais qui s'est désormais imposé comme une routine quotidienne.

Les Français aimeraient également que les mutuelles s'investissent plus dans le dépistage du Covid-19. 81% souhaiteraient que les complémentaires santé mettent en place des partenariats avec les laboratoires d'analyses, pour obtenir les tests et leurs résultats plus rapidement.

42% des sondés jugent par ailleurs que les complémentaires santé devrait compléter les salaires en chômage partiel et 68% sont favorables à l'indemnisation des arrêts maladies pour cause de Covid-19. Au plus haut de la crise, soit en avril, quelque 8,6 millions de salariés ont été couverts par le dispositif de chômage partiel, qui permet de toucher 84% de son salaire net malgré l'arrêt de l'activité lié à la crise sanitaire.

S'occuper des seniors et des enfants

Particulièrement vulnérables face au Covid-19, les personnes âgées ont souffert de l'isolement imposé lors du premier confinement. Une situation qui a particulièrement touché les Français, qui sont 78 % à estimer que les mutuelles devraient automatiquement prendre en charge une visite à domicile gratuite pour les seniors de plus de 65 ans. 72 % plébiscitent également le remboursement le portage de courses au domicile des seniors.

En ce qui concerne les enfants, 51% des sondés aimeraient que l'aide aux devoirs pour les enfants dont les parents sont malades soient prise en charge et 66% sont favorables à une prise en charge en cas de fermeture des classes.

Enfin, alors que les Français ont pris en moyenne 2,5 kilos lors du premier confinement, 16% des personnes interrogées aimeraient se faire rembourser une consultation chez un diététicien.