Covid-19 : 400.000 Français de plus de 65 ans éligibles n'ont pas encore reçu leur rappel

Depuis la semaine dernière, les personnes de plus de 65 ans n'ont plus besoin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Quelque 400.000 des 8,5 millions de Français éligibles et vaccinés depuis au moins 7 mois n'ont pas encore reçu leur dose de rappel, a indiqué franceinfo mardi 14 décembre. À partir de mercredi, leur pass sanitaire ne sera plus valable. Cela représente 5% de cette tranche d'âge.

"À partir du 15 décembre, il faudra justifier de l'injection d'une dose de rappel pour valider le pass sanitaire pour les plus de 65 ans", avait annoncé Emmanuel Macron le 9 novembre. ( AFP / FRED TANNEAU )

"À partir du 15 décembre, il faudra justifier de l'injection d'une dose de rappel pour valider le pass sanitaire pour les plus de 65 ans", avait annoncé Emmanuel Macron le 9 novembre. Et l'idée d'accorder un délai supplémentaire ne semble pas étudiée.

Pass sanitaire en sursis

Depuis la semaine dernière, les personnes de plus de 65 ans n'ont plus besoin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. De plus, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a souligné ces derniers jours que cette tranche d'âge était éligible à la dose de rappel depuis plus de trois mois.

Quant aux 5,5 millions de plus de 65 ans qui ont vaccinés après le 15 mai, ils devront avoir reçu leur dose de rappel au plus tard 7 mois après leur dernière injection. Enfin, le 15 janvier, tous les adultes vaccinés depuis plus de 7 mois devront avoir reçue une dose de rappel pour garder leur passe sanitaire.