Covid-19 : 360.000 emplois détruits dans le secteur privé en 2020, un chiffre inférieur aux prévisions

Après cinq années de hausses consécutives, l'emploi salarié a reculé de 1,8% l'année dernière à cause de la crise sanitaire.

L'année 2020 a vu la destruction de 360.500 emplois dans le secteur privé en France. ( AFP / JOEL SAGET )

Une année 2020 moins mauvaise que prévu sur le plan de l'emploi. Si 360.500 emplois ont été détruits dans le secteur privé en France en 2020, soit une baisse de 1,8% , selon l'estimation provisoire publiée vendredi 5 février par l'Insee, cette baisse est toutefois moins forte qu'annoncé. L'institut de statistiques prévoyait en effet une baisse de 2,3% en décembre et craignait 600.000 destructions d'emplois, après cinq années de hausses successives.

Au dernier trimestre de l'année, l'emploi du privé s'est replié modérément (-0,2%, soit 39.600 destructions nettes) sous l'effet de la crise sanitaire et du deuxième confinement, après un net rebond à l'été (+1,6%, soit 312.400 créations nettes au 3e trimestre), insuffisant pour effacer la forte baisse des trimestres précédents (-633.300).

L'emploi salarié privé demeure inférieur à son niveau d'avant-crise : "il atteint fin 2020 son plus bas niveau depuis mi-2018", indique l'Institut national des statistiques et des études économiques. L'année précédente, avant l'arrivée de la pandémie, avait été un bon millésime pour l'emploi avec 263.100 emplois créés (+1,4%), soit presque 100.000 emplois de plus qu'en 2018, mais 90.000 de moins qu'en 2017.

Au 4e trimestre 2020, l'intérim, véritable boussole du marché de l'emploi, a continué de se redresser : +5,3% (+37.700 emplois) après +22,9% et +22,8% aux deuxième et troisième trimestres. Mais ces trois trimestres de hausses successives ne compensent pas la chute historique du premier trimestre (-40,3% soit -317 700 emplois). L'emploi intérimaire demeure donc fin 2020 inférieur à son niveau de fin 2019 (-5,1%, soit -40.500 emplois) et proche de son niveau de mi-2017.

Hors intérim, l'emploi recule dans l'industrie et le tertiaire marchand mais augmente dans le tertiaire non marchand . Sur un an, la baisse dans l'industrie atteint -2,0%, soit -61.700 emplois. C'est la plus forte baisse annuelle depuis 2010. Dans la construction, l'emploi salarié privé (hors intérim) demeure supérieur à son niveau d'avant-crise : +1,4% sur un an (+20.300 emplois). L'emploi privé dans le tertiaire non marchand dépasse de 0,6% (soit +13.900) son niveau de fin 2019.