Covid-19 : 30% des boites de nuit de France auraient mis la clé sous la porte

Ces chiffres sont avancés par le syndicat des professionnels de la nuit, qui sonne une nouvelle l'alerte face à un secteur dévasté.

Un DJ au Balrock bar de Paris (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Un monde englouti". Le président du Syndicat national des discothèques et lieux de loisir a présenté des chiffres sans appel des dégats de la crise sanitaire sur l'économie du secteur. Selon lui, 430 boites de nuit ont définitivement fermé en France, soit 30% des établissements. A l'inverse des enseignes de restauration, qui ont pu bénéficier d'un répit relatif pendant l'été avec des réouvertures sous conditions, les discothèques sont restées portes closes depuis le début de l'épidémie en France, en mars dernier. Dans ces 430 fermetures, un peu plus de 200 seraient volontaires, et environ 200 seraient causées par des décisions de justice.

"Un tiers des boîtes de nuit françaises ne rouvriront pas après la crise, on peut en être assuré parce que cette dérive des 430 va pouvoir passer à 600 très rapidement", anticipe Philippe Malvaës, à l'antenne de franceinfo , dimanche 24 janvier.

De la musique au vaccin?

Les 1500 discothèques de France sont appelées à rester fermées encore de longs mois. "Je suis parfaitement conscient qu'il y a un risque sanitaire majeur, que les mesures actuellement proposées, même par le biais de protocoles sanitaires, sont des mesures insuffisantes et inopérantes", estime t-il, évoquant une surprenante réhabilitation des lieux. "La seule reconversion qui serait possible, et je ne fais pas de l'humour, ce serait de nous transformer en centre de vaccination, et ça, on y est tout à fait prêt, mais il faudrait encore qu'on nous sollicite. On le ferait tous avec grand plaisir !", affirme t-il encore.

Fin novembre, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que la réouverture des restaurants et cafés était envisagée pour le 20 janvier, à la condition expresse que "la période des fêtes de fin d'année ne (se soit) pas traduite par un rebond de l'épidémie". La reprise épidémique avait ensuite douché les espoirs du secteur.