Covid-19 : 3 milliards d'euros pour soutenir les restaurateurs

Les aides du fonds de solidarité vont être déplafonnées pour prendre en charge la perte de chiffre d'affaires des restaurateurs obligés de fermer à cause du coronavirus, a indiqué Bruno Le Maire.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 28 septembre 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le gouvernement a durci les mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans plusieurs grandes villes françaises, obligeant notamment bars et restaurants à fermer totalement ou partiellement, provoquant colère et incompréhension du secteur. "Nous n'en avons pas fini avec le virus, et donc beaucoup d'entrepreneurs, de restaurateurs, de patrons de cafés ou de salles de sport sont inquiets pour leur activité. Il faut continuer à soutenir et à protéger les salariés et les entreprises ", a souligné mardi 29 septembre sur France Inter le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au lendemain de la présentation du projet de budget pour 2021 , qui donne la priorité à la dépense.

"La sécurité sanitaire est la priorité absolue", a rappelé le ministre. "Donc nous avons mis de l'argent de côté pour faire face à ce genre de situations", a poursuivi le locataire de Bercy, prenant l'exemple du fonds de solidarité auquel auront droit les bars et restaurants obligés de fermer. "Il est aujourd'hui plafonné à 1.500 euros, nous allons le déplafonner jusqu'à 10.000 euros. Ça permettra de prendre en charge la perte de chiffre d'affaires " pour les restaurateurs et les patrons de bars qui doivent fermer, a souligné Bruno Le Maire. "Je dis (aux restaurateurs et patrons de bars, ndlr) : nous ne vous laisserons pas tomber", a-t-il assuré.

"Nous avions prévu 9 milliards d'euros pour ce fonds de solidarité , nous en avons dépensé 6 très exactement : il en reste 3, on va les mettre sur la table maintenant pour soutenir les restaurateurs", a précisé Bruno Le Maire qui doit recevoir ce mardi les représentants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, accompagné du Premier ministre Jean Castex et du ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises Alain Griset.

Le ministre de l'Economie a rappelé que les aides au chômage partiel avaient également vocation à se poursuivre . "Nous avions prévu 30 milliards d'euros, nous en avons dépensé 20, il en reste 10. Evidemment, s'il y a un reconfinement généralisé l'année prochaine, il faudra passer à autre chose. Mais je ne me place pas dans cette hypothèse-là : l'hypothèse constante que j'ai défendu c'est que nous apprenions à vivre avec le virus. Continuer à avoir une activité économique tout en luttant contre le virus", a-t-il indiqué.