Covid-19 : 29% de contaminations en entreprise, comme l'a indiqué Jean Castex ? "C'est faux", assure Geoffroy Roux de Bézieux

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, en novembre 2020. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors que les entreprises des seize départements confinés doivent mettre en place de nouvelles règles sanitaires pour freiner l'épidémie de Covid-19, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a dénoncé mercredi 24 mars sur France 2 un acharnement du gouvernement contre les entreprises. "On comprend les difficultés et on a notre rôle à jouer. Mais pointer du doigt les entreprises comme le fait le gouvernement n'est ni juste ni raisonnable ", a-t-il estimé.

"Le Premier ministre, jeudi, annonce 29% de contaminations en entreprise, c'est faux", a poursuivi le patron des patrons. "L'Institut Pasteur, que j'ai appelé pour vérifier le chiffre, annonce qu'il y a 45% des gens qui ont été interrogés qui savent où ils ont été contaminés et sur ces 45% il n'y en a que 15% qui pointent un collègue de bureau ", détaille-t-il.

Geoffroy Roux de Bézieux reconnaît toutefois qu'"il y a un effort à faire" en matière de télétravail, "les chiffres des gens" concernés ayant "un peu reculé" depuis "que l'on a laissé un jour par semaine de soupape". Mais "la santé, c'est un état général de bien-être", a-t-il poursuivi. "Si vous créez des troubles psychiatriques ou psychologiques en masse, comme semble montrer l'étude qui a été publiée par Le Figaro ce (mercredi) matin, selon laquelle un salarié sur deux souffre au télétravail, il y a un équilibre à trouver ", estime le président du Medef.