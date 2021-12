Covid-19 : 27 millions de doses de vaccin en stock et des millions d'autres livrées en 2022

En plus des vaccins déjà existants, le gouvernement compte également sur ceux de Valneva ou Sanofi, qui seront bientôt disponibles.

"Nous aurons en janvier et en février des livraisons de 15 millions de doses par mois", a assuré la ministre délégée chargée de l'Industrie. ( AFP / CHRISTOF STACHE )

La France dispose de suffisamment de vaccin pour assurer sa campagne vaccinale contre le covid-19, a assuré mardi 14 décembre la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

"Nous avons 27 millions de doses en stock. Nous aurons en janvier et en février des livraisons de 15 millions de doses par mois . Et dans le cadre européen, je me suis assuré à ce que nous ayons des commandes de 67 millions de doses en 2022 et 2023. (...) Cela veut dire que, quoi qu'il arrive, nous avons la capacité à vacciner les Français", a-t-elle déclaré à Sud-Radio.

"Des laboratoires comme (le franco-austro-suédois) Valneva et (le français) Sanofi arrivent au bout de leurs études cliniques, et vont donner une capacité additionnelle à vacciner. Donc nous n'avons pas de problème de nombre de doses aujourd'hui. Les chaînes de production que nous avons mises en place l'année dernière fonctionnent très bien ", a-t-elle ajouté.

Défiance envers Moderna

Alors que les Français font montre d'une défiance envers le vaccin Moderna, la ministre a voulu, comme d'autres membres du gouvernement et des experts, apaiser les craintes.

"Non ce n'est pas inquiétant (d'être vacciné en Moderna, ndlr). Le vaccin Moderna a reçu une autorisation de mise sur le marché, c'est un vaccin sûr et extrêmement efficace, comme le vaccin Pfizer ", a martelé Agnès Pannier-Runacher.

"Je trouve un peu troublant que nous soyons tous à nous préoccuper de quelle marque est notre vaccin, alors que collectivement personne ne se préoccupe de savoir quel est le laboratoire qui a fabriqué sa dose de grippe, qui a environ le même temps de développement (que le vaccin Covid, soit environ un an, ndlr), ou de savoir si notre dose de rappel de DTPolio est la même que celle de la fois précédente", a-t-elle ajouté.

Pour elle, "il faut revenir aux fondamentaux : vous avez des médecins dans les centres de vaccination, ils sont capables d'accompagner, ce sont les prescripteurs, et si on nous dit que le vaccin Moderna est sûr et efficace, alors il est sûr et efficace ! ".