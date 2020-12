Covid-19 : 200 maires s'engagent à se faire vacciner pour encourager les Français à en faire autant

Ces élus entendent jouer un rôle significatif lors de la campagne de vaccination alors que moins d'un Français sur deux a l'intention de se faire vacciner.

Une dose de vaccin contre le Covid-19. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

"Et vous, allez-vous vous faire vacciner ?" A cette question, posée, selon des élus locaux, par "six administrés sur dix" dans les marchés de centre-ville, deux cents maires ont répondu "oui". Dans une tribune publiée mardi 29 décembre dans Le Figaro , deux cents élus se sont engagés à se faire vacciner contre le Covid-19 afin de donner l'exemple et demandent à l'Etat de "faciliter cette initiative", alors que les Français prêts à le faire sont minoritaires selon les sondages.

D'après une étude BVA publiée dans le JDD le 27 décembre, seuls 44% des Français ont l'intention de se faire vacciner, l'une des proportions les plus basses parmi 32 pays étudiés. Un sondage Ipsos Global Advisor publié mardi octroie même à la France la place de "championne du monde" des pays réfractaires, devant la Russie et l'Afrique du Sud.

" Les Français ont confiance en leur maire. Notre exemple et notre incitation peuvent convaincre demain des administrés aujourd'hui fébriles ", souligne le manifeste des 200 élus. Si "le gouvernement espère vacciner 15 millions de personnes à l'horizon de cet été", "la confiance ne se décrète pas, elle se mérite", écrivent les signataires de ce manifeste dont le maire de Poissy Karl Olive (divers droite), président de l'association Génération terrain qui porte la démarche.

"Pas question de prendre la place de quiconque, - le sujet n'est pas là, nous attendrons notre tour s'il le faut - mais la symbolique est forte", ajoutent ces édiles, pour lesquels " l'Etat aurait bon ton de faciliter cette initiative ". "Voilà qui couperait court également à cette idée répandue que les ainés dans les Ehpad seraient pris pour des cobayes. Qu'il faudrait d'abord tester les effets secondaires sur eux", estiment-ils. "Dans cette étape, comme les précédentes, notre rôle est déterminant", soulignent-ils.

Parmi les signataires du texte figurent également les maires de Dijon (François Rebsamen, PS), d'Antibes (Jean Léonetti, LR), d'Arras (Frédéric Leturque, DVD) mais également ceux de Saint Ouen (Karim Bouamrane, PS), de Trèbes (Eric Ménassi, DVG), des Mureaux (François Garay, DVG), de Plœmeur (Ronan Loas, DVC) et de Fontainebleau (Frédéric Valletoux, Agir).

Les premières doses de vaccin ont été administrées dimanche à des personnes âgées ( AFP / )

La campagne de vaccination, qui a débutée dimanche, se poursuit cette semaine dans des Ehpad, seules structures concernées par la première phase. Sur les trois premières journées, moins de cent personnes ont été vaccinées en France, avec le vaccin de BioNTech/Pfizer, le premier disponible.