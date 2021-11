Covid: 100.000 morts en Allemagne où "chaque jour compte"

Des personnes attendent devant un centre de dépistage du Covid-19, le 24 novembre 2021 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Plus de 100.000 morts et un record d'infections en 24 heures: l'Allemagne est confrontée à sa plus violente vague de contaminations par le coronavirus, mettant en difficulté le nouveau gouvernement qui s'apprête à entrer en fonctions.

Plus de 100.000 personnes, 100.119 exactement, sont mortes du Covid-19 en Allemagne depuis le début de la pandémie, a annoncé jeudi l'autorité sanitaire (RKI), qui a comptabilisé 351 décès sur les dernières 24 heures.

"C'est un jour très triste", a commenté la chancelière sortante Angela Merkel.

En une journée, le RKI a également recensé 75.961 nouvelles contaminations, un nouveau plus haut, au moment où la première économie européenne craint une saturation des hôpitaux.

L'incidence sur sept jours a aussi atteint un record, à 419,7. En Saxe, dans l'ex-RDA, elle a dépassé le seuil de 1.000.

La situation fragilise déjà la nouvelle coalition gouvernementale associant sociaux-démocrates, Verts et Libéraux qui va prendre la tête du pays en décembre.

"Chaque jour compte", a averti jeudi Mme Merkel qui souhaite un tour de vis supplémentaire et l'a fait savoir à son successeur Olaf Scholz.

"Je lui ai dit clairement que nous pouvions gérer cela ensemble, pendant cette phase de transition, et que nous examinerions toutes les mesures nécessaires", a expliqué la dirigeante.

- Dix jours -

A ce stade, les régions allemandes ont la main et la plupart d'entre elles ont rétabli de strictes restrictions. Dans la majorité du pays, les non vaccinés ne peuvent plus accéder, même avec un test négatif, aux spectacles, restaurants, salles de sport, voire aux coiffeurs.

Cas de Covid-19 et décès quotidiens liés au Covid-19 officiellement recensés en Allemagne au 25 novembre

Certains districts se sont résolus à refermer clubs, bars et établissements culturels pour quelques semaines.

Près de 69% de la population allemande est entièrement vacciné, soit moins que dans d'autres pays européens, comme la France, où le taux atteint 75%.

"La situation est sérieuse", a admis mercredi Olaf Scholz, futur chef social-démocrate du gouvernement, promettant de "tout faire" face à la pandémie.

Le président du corps enseignant Heinz-Peter Meidinger a mis en garde contre un emballement des infections dans les écoles, les moins de 12 ans n'ayant pas encore accès au vaccin dans le pays. "La perte de contrôle est déjà là, alors que certaines écoles doivent fermer à cause de foyers d'infections", a-t-il déploré, dans un entretien au Passauer neue Presse.

La nouvelle coalition semble toutefois exclure dans l'immédiat un confinement à l'échelle nationale et s'attire des critiques sur son inaction présumée.

"Au lieu de combattre le coronavirus de façon déterminée, le futur gouvernement présente des décisions de poule mouillée et appelle à réduire les contacts. Veut-on ainsi sérieusement vaincre la pandémie ?", s'interroge le quotidien Süddeutesche Zeitung jeudi.

Olaf Scholz, futur chef social-démocrate du gouvernement, lors d'une conférence de presse, le 24 novembre 2021 à Berlin

Selon l'écologiste Annalena Baerbock, qui devrait hériter du ministère des Affaires étrangères dans le prochain exécutif, la nouvelle équipe au pouvoir pourrait durcir sa réplique au virus.

"Nous nous laissons dix jours pour voir si nous sommes allés assez loin avec les mesures de protection", a-t-elle déclaré mercredi soir à la télévision publique ARD.

- Transfert de patients

Le secteur de la santé en Allemagne a tiré la sonnette d'alarme face à la saturation de certains hôpitaux dans les régions les plus touchées du sud et de l'est, alors que le pays est confronté à une pénurie de soignants qui réduit le nombre de lits disponibles en soins intensifs.

Certains établissements font face à "une surcharge aiguë" qui a nécessité le transfert de patients à l'étranger, a par ailleurs indique Gernot Marx, qui dirige l'association allemande de la médecine de soins intensifs.

La crise sanitaire a provoqué un débat sur la pertinence d'introduire une obligation vaccinale pour tous, comme vient de le décider l'Autriche.

Le nouveau gouvernement est convenu avec les chefs de régions, compétents en matière sanitaire, d'étudier cette option, déjà valable pour les soldats de la Bundeswehr et, bientôt, pour le personnel des établissements de soins.

Mais les appels à aller plus loin se multiplient.

L'infection de la star du Bayern Joshua Kimmich, qui avait exprimé ses réserves contre le vaccin, est hautement symbolique, juge Der Spiegel: "celui qui ne se vaccine pas finira par attraper le Covid".

