Couvre-feu: plus de 20 millions de téléspectateurs ont suivi les annonces de Macron

Interview télévisée d'Emmanuel Macron, le 14 octobre 2020 à l'Elysée, à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Plus de 20 millions de téléspectateurs ont suivi l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 mercredi, durant laquelle le président a annoncé des couvre-feux en Ile-de-France et dans huit métropoles pour endiguer l'épidémie de coronavirus.

Sur TF1, l'entretien a été regardé par 11,89 millions de téléspectateurs, soit 40,2% de part d'audience, tandis que 9,03 millions ont écouté les annonces du président sur France 2, soit 30,5% de part d'audience, selon des données de Médiamétrie jeudi.

Qualifiant la situation sanitaire de "préoccupante", le chef de l'Etat a annoncé des "mesures plus strictes" dans le but de faire baisser le nombre de contaminations au Covid-19 "de 20.000 à 3.000 ou 5.000" par jour.

La plus spectaculaire est l'imposition à partir de samedi, pour un mois au moins, de couvre-feux à Paris et dans sa région, ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne, les plus touchées par la reprise de l'épidémie depuis la rentrée.

Ce score, bien que très élevé, est loin du record d'audience absolu, établi par le président durant le confinement : son allocution du 13 avril avait été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs. Auparavant, 35,4 millions de spectateurs avaient regardé son allocution du 16 mars, annonçant la mise en place du confinement.

Une famille regarde à la télévision l'interview du président Emmanuel Macron annonçant de nouvelles mesures pour contenir la propagation croissante du Covid-19, à Fouesnant, dans l'ouest de la France le 14 octobre 2020. ( AFP / Fred TANNEAU )

La dernière interview d'Emmanuel Macron dans les journaux de 20H00 de TF1 et France 2, en direct de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) sinistré par des intempéries, avait rassemblé la semaine dernière 11,1 millions de téléspectateurs, selon les chaînes.

ac/may/cb