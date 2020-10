Couvre-feu: "On vise les rassemblements privés festifs" (Attal)

L'instauration d'un couvre-feu nocturne dans les grandes métropoles vise "les rassemblements privés festifs" et le gouvernement va mettre en place des "sanctions dissuasives pour ceux qui organisent des soirées clandestines", a assuré jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"Ce qu'on vise avec ce couvre-feu, c'est les rassemblements privés, parfois festifs, qui sont aujourd'hui une source importante, si ce n'est majeure, de contamination", a insisté le secrétaire d'Etat sur franceinfo.

"Il faut augmenter les sanctions pour ceux qui organisent des soirées clandestines, que ce soit dans un établissement dont ils sont gérants ou en privé", a ajouté M. Attal qui précise que l'amende actuelle est de 135 euros.

"Si on veut une sanction dissuasive, elle peut être très dissuasive", a-t-il souligné en citant le Royaume-Uni où l'amende peut aller jusqu'à 10.000 euros.

Mercredi soir, Emmanuel Macron a décrété un couvre-feu total d'au moins quatre semaines à Paris et dans sa région, "où le virus circule très activement", ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne.

Ces villes, qui concentrent près de 20 millions d'habitants, sont les plus touchées par la reprise de l'épidémie depuis la rentrée et le gouvernement prévoit d'étendre la mesure jusqu'au 1er décembre si le Parlement l'autorisait.

M. Attal a dit entendre le "désarroi" et la colère des restaurateurs qui "sont finalement les victimes indirectes de ce couvre-feu".

"C'est pas les restaurants qu'on vise avec le couvre-feu, c'est les rassemblements privés et la seule manière aujourd'hui qu'on peut utiliser pour les réduire, c'est le couvre-feu et indirectement évidemment ça pèse sur les restaurateurs", a insisté le porte-parole du gouvernement.

Les restaurateurs ont "un genou à terre, c'est certain, mais on va les aider à se relever parce qu'on va renforcer les dispositifs qu'on a mis en place pour les accompagner", a ajouté M. Attal, en renvoyant à une nouvelle réunion jeudi entre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et les représentants de la profession.