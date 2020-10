Couvre-feu : Bruno Le Maire ne veut pas d'exemptions, malgré les appels de Roselyne Bachelot

"Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté", estime le ministre de l'Economie à propos du couvre-feu nocturne pour les grandes métropoles, qui doit entrer en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi 17 octobre.

Bruno Le Maire, le 15 octobre 2020, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La mise en place du couvre-feu dans les grandes métropoles menace de nombreux secteurs dont les cinémas et les salles de spectacle, qui ont demandé des dérogations afin de pouvoir poursuivre leur activité. La maire de Paris Anne Hidalgo, ainsi que la ministre de la Culture ont ainsi plaidé pour un assouplissement des règles du couvre-feu au-delà de 21 heures, demandant notamment à ce que le billet puisse servir de justificatif aux spectateurs.

"Je suis contre toute exemption (...). Ce qui fait la force d'une règle, c'est sa clarté, sa simplicité. Si vous commencez à multiplier les exemptions (...) on ne va pas s'en sortir", a répondu le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, vendredi 16 octobre, à l'antenne de RMC-BFMTV .

"Il faut une règle simple, claire, lisible, qui puisse réduire le nombre de contacts sociaux et il faut l'assumer!" , a t-il encore ajouté.

Modalité du couvre-feu entrant en vigueur samedi en Ile-de-France ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne ( AFP / )

Dans les colonnes du Parisien , la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait fait part d'un "appel très fort" des acteurs de la culture, du théâtre, du cinéma et de la musique pour un "assouplissement" des règles du couvre-feu, qui sera en vigueur de 21h et 6h du matin. Les salles de cinéma et de spectacle voudraient ainsi "considérer que 21 heures, ce n'est pas l'heure à laquelle on doit être chez soi mais, pour ceux qui ont un ticket pour une pièce ou un film, l'heure du départ de la salle", expliquait-elle. Anne Hidalgo, avait aussi dit vouloir engager des discussions avec Roselyne Bachelot, pour permettre aux "spectacles vivants" de se tenir et au public de circuler en dépit du couvre-feu annoncé jeudi soir.