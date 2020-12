Couvre-feu avancé: des élus regrettent l'attentisme du gouvernement

Jean Rottner le 28 juin 2020 à Mulhouse ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Des élus, dont le président de la région Grand Est, ont regretté mercredi la position "attentiste" du gouvernement face à la recrudescence du Covid-19 dans certains territoires qui vont être soumis à un couvre-feu avancé à 18H00 à partir du 2 janvier.

Jean Rottner, président LR de la Région Grand Est, qui avait réclamé un reconfinement local "au plus tôt", s'est félicité sur franceinfo qu'"enfin le gouvernement s'appuie sur les territoires, sur les élus, pour une gestion différenciée".

Mais "pourquoi attendre le 2 et pourquoi ne pas le faire de suite? Et d'autre part, est-ce que ça ne risque pas de nous faire prendre un train de retard et donc de voir passer de nouveau cette épidémie et de courir derrière", s'est-il interrogé.

"Je comprends que le gouvernement est plutôt dans une position attentiste, d'essayer de voir comment évolue l'épidémie, mais j'aurais aimé que nous arrivions à anticiper, à prendre les devants, et à pouvoir profiter de cette période de vacances où l'activité est un petit peu moindre" pour mettre en place "une forme de confinement", a défendu M. Rottner.

Jean Leonetti à Paris en juin 2019 ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Jean Leonetti, maire LR d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, confrontées aussi à une recrudescence de l'épidémie, a dit sur Twitter sa "déception": "on espérait une accélération de la vaccination disponible et de meilleurs contrôles aux frontières. On nous propose une avancée du couvre-feu à 18h à +géographie variable+ dont l'efficacité sanitaire n'est pas établie".

Le gouvernement s'est "en quelque sorte donné quelques jours de plus pour décider après les fêtes du 31 décembre", a abondé l'ancien ministre Hervé Morin, président Les Centristes de la région Normandie, en plaidant pour "un confinement très localisé là où on est en train de perdre le contrôle" de l'épidémie, à l'image de ce qui avait été fait en Mayenne dans l'été.

Il a en outre jugé qu'un couvre-feu à 18H00 est "un système d'une complexité bureaucratique incroyable", qui va nécessiter "des dérogations en tout".

Pour le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, ce couvre-feu est "une aberration": "on ne tire jamais les leçons du passé, on est en train de tuer le pays avec les effets collatéraux" économiques et sociaux d'une telle mesure, a-t-il dit sur RTL.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé mardi soir qu'un couvre-feu avancé de deux heures, à partir de 18H00, est envisagé à compter du 2 janvier pour les territoires les plus touchés par l'épidémie, c'est-à-dire "des départements, des métropoles (...), dans lesquels le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale".

