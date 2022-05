Coûts, approvisionnement: la situation se tend pour les PME (baromètre)

La hausse des coûts et les difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine compliquent la situation des très petites entreprises (TPE) et des PME, qui voient leur trésorerie fléchir et réduisent leurs perspectives d'investissement, selon un baromètre publié mardi par Bpifrance et l'institut Rexecode.

Près de la moitié des dirigeants de TPE et PME (49%) anticipent ainsi un impact fort de la guerre en Ukraine sur leur activité, d'après les résultats de l'enquête trimestrielle menée du 14 au 26 avril auprès de plus de 600 PME et TPE des secteurs marchands non agricoles.

"On a parlé de l'impact sur les grands groupes présents en Ukraine ou en Russie, comme Auchan, les banques, Renault ou Total, mais l'impact ne se limite pas aux grands groupes, il concerne aussi les TPE et PME", souligne Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance.

Cet impact provient surtout de la hausse des prix de l'énergie (pour 79% des dirigeants), des intrants non-énergétiques (72%) et d'autres problématiques d'approvisionnement, comme les délais de livraison ou les pénuries (72%).

Ainsi, les hausses de coûts sont désormais citées par 39% d'entre eux comme un des freins à la croissance de leur entreprise, soit 7 points de plus que lors du précédent baromètre, et 20 points de plus sur un an, même si elles restent toujours derrière les difficultés de recrutement.

Plus globalement, 72% des dirigeants affirment aussi faire face à des difficultés d'approvisionnement, et parmi eux, 70% jugent qu'elles se sont renforcées en trois mois.

Pour compenser ces difficultés, 61% des dirigeants prévoyaient fin avril d'augmenter leurs prix de vente en 2022, contre 58% lors du baromètre précédent, pour une augmentation moyenne de 5,2% (contre 3,8% anticipé précédemment).

En parallèle, ils sont plus nombreux (55% contre 50%) à envisager d'augmenter le salaire de leurs collaborateurs cette année, avec une augmentation moyenne de 2,9%.

Conséquence: 44% des TPE et PME s'attendent à une dégradation de leur marge cette année, une proportion en très forte hausse depuis 3 mois (+10 points), tandis que les intentions d'investissement des entreprises faiblissent, puisque désormais 55% des dirigeants prévoient d'investir dans l'année en cours, soit 4 points de moins qu'au premier trimestre.

Enfin, si les dirigeants jugent encore leur niveau de trésorerie confortable, celui-ci s'est détérioré ces trois derniers mois (-1 point), et ils anticipent une poursuite de cette tendance, l'indicateur correspondant perdant 3 points.

"Il y a un fléchissement, mais ce n'est pas non plus catastrophique" à ce stade, nuance Philippe Mutricy.

