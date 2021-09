Coût du transport maritime : Michel-Edouard Leclerc réclame une enquête parlementaire

"Je veux savoir sur quoi repose ces augmentations qui atteignent 85%. Ce n'est pas normal", a estimé le patron des centres Leclerc.

Michel-Edouard Leclerc, en mars 2019. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Michel-Edouard Leclerc a vivement dénoncé lundi 27 septembre sur France 2 , l'augmentation des coûts du transport maritime, augmentation qui risque d'entraîner une répercussion sur les prix en magasins et même créer des pénuries de jouets. Le président des centres Leclerc a demandé une "mission d'enquête parlementaire" sur ces hausses.

"Je veux savoir sur quoi repose ces augmentations qui atteignent 85%. Ce n'est pas normal", s'est insurgé Michel-Edouard Leclerc sur la chaîne publique. "On nous dit qu'on sera livré que si on paye plus cher", a-t-il dénoncé. "Les commandes étaient prévisibles. La plupart des jouets de Noël ont été commandé il y a un an. Il n'y a pas de raison que les consommateurs français soient pénalisés", a-t-il insisté.

Malgré cette situation, le patron des centres Leclerc s'est engagé à tout faire pour éviter des pénuries dans ses magasins. "Si je n'ai pas les produits, on ira les chercher comme on l'a fait pour les masques", a assuré Michel-Edouard Leclerc.