Course mondiale à l'innovation pour vaincre le Covid-19

Jamais une épidémie n'avait fait l'objet d'une telle mobilisation globale. D'après un recensement réalisé par des entrepreneurs français, plus de 70 appels d'offres promettant des financements de 330 millions d'euros au total ont été lancés par des États et des acteurs privés du monde entier pour trouver des solutions innovantes contre le Covid-19.

Il était toutefois impossible jusque-là d'évaluer l'ampleur de cette course technologique tous azimuts et de comparer les dizaines d'initiatives dispersées aux quatre coins de la planète. C'est pour pallier cette carence que des membres de la French Tech Hong Kong-Shenzhen, un réseau de créateurs français de start-up implantés au sud de la Chine, ont ouvert le site www.covidtenders.org, qui rassemble sur une seule plateforme à la fois les appels d'offres publiés par les gouvernements et les solutions créées par des entreprises pour lutter contre la pandémie.

La médecine en priorité

« La technologie est une pièce clé pour lutter contre cette pandémie, ainsi que pour le déconfinement tant attendu par tout le monde », explique Basile Verhulst, développeur qui a lancé sur son temps libre ce projet collaboratif et à but non lucratif. « Nous espérons voir des entreprises soumettre leur innovation sur notre plateforme pour la partager avec les lanceurs d'appels d'offres. »

Sans surprise, la priorité est donnée à la recherche médicale : sur

