Course à Downing Street: Sunak qualifié, Johnson dans les starting-blocks

L'ancien ministre britannique des Finances Rishi Sunak, possible prétendant au poste de Premier ministre, le 31 août 2022 à Londres ( AFP / Susannah Ireland )

Rishi Sunak, ex-ministre des Finances britannique, est le premier à avoir dépassé vendredi soir le seuil des 100 parrainages requis afin de concourir pour prendre la tête du parti conservateur après la démission de la Première ministre Liz Truss.

"Fier d'être le centième député tory à soutenir #Ready4Rishi", a tweeté le député Tobias Ellwood, un de ses soutiens.

Au lendemain de la démission de la Première ministre, après seulement 44 jours au pouvoir, trois noms ont émergé pour cette campagne éclair au sein du parti de droite: l'actuelle ministre des Relations avec le Parlement Penny Mordaunt, Rishi Sunak, qui avait perdu début septembre face à Liz Truss, et l'ex-Premier ministre Boris Johnson.

Selon le site Guido Fawkes, qui suit de très près les soubresauts de la course, Rishi Sunak avait vendredi soir 103 parrainages, devant Boris Johnson (68) et Penny Mordaunt (25). Ni M. Sunak ni M. Johnson n'ont pour l'heure confirmé leur candidature.

Ensuite, les députés devront soit se mettre d'accord sur deux noms que les 170.000 adhérents du parti devront départager par un vote en ligne d'ici au 28 octobre, soit sur le nom d'une seule personne qui entrerait alors immédiatement à Downing Street.

Si d'ici à lundi en début d'après-midi M. Johnson et Mme Mordaunt ne réussissaient pas à atteindre le seuil des 100 parrainages requis (sur 357 députés), Rishi Sunak deviendrait automatiquement chef du parti et Premier ministre.

Penny Mordaunt a été la première vendredi à officialiser sa candidature pour succéder à Liz Truss, lançant la course à Downing Street pour laquelle se renforce l'hypothèse, il y a peu inimaginable, d'un retour de Boris Johnson.

"Je suis candidate pour être la cheffe du parti conservateur et votre Première ministre, pour unir notre pays, réaliser nos engagements et remporter les prochaines élections législatives", a écrit sur Twitter Penny Mordaunt, 49 ans, mettant en avant "l'intérêt national".

Ancienne ministre de la Défense charismatique, elle avait créé la surprise l'été dernier en arrivant en troisième position dans la campagne qui avait suivi la démission de Boris Johnson .

Dans cette semaine politique rocambolesque, ce dernier semble se positionner: trois mois après sa démission due à une succession de scandales, sa candidature prend corps --et suscite une opposition féroce chez certains-- à mesure que les députés dévoilent qui ils soutiendront.

La Une du quotidien britannique The Sun sur un possible retour de Boris Johnson dans la course à Downing Street, le 21 octobre 2022 à Londres ( AFP / Daniel LEAL )