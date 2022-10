Course à Downing Street: l'hypothèse Boris Johnson prend corps

Rebondissement à l'image de la semaine rocambolesque que traverse le Royaume-Uni, l'hypothèse d'un retour de Boris Johnson se renforce: les soutiens se déclarent peu à peu vendredi en faveur d'une candidature de l'ex-Premier ministre dans la course à Downing Street lancée par la démission de Liz Truss.

Aucun candidat ne s'est encore publiquement lancé pour ce scrutin interne au Parti conservateur, mais la possible candidature de Boris Johnson prend corps --et suscite une opposition féroce-- à mesure que les députés dévoilent qui ils soutiendront.

Le quotidien britannique The Sun titre sur un possible retour de Boris Johnson dans la course à Downing Street, à Londres le 21 octobre 2022 ( AFP / Daniel LEAL )