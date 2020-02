Cours, Brozo, cours

Joueur qui avale le plus de kilomètres en Serie A, meilleur passeur et plus gros tacleur de l'effectif nerazzurro, Marcelo Brozovi? devrait commencer le choc Lazio-Inter ce dimanche avec le brassard de capitaine au bras, en raison de l'actuelle indisponibilité de Samir Handanovi?. Et si le Croate était la clé de voûte du jeu de l'Inter cette saison ?



LazioInter le 17/02/2020 à 20:45 Serie A Diffusion sur

Marathon Man

Marcelo Brozovi? n'est pas spécialement grand. Ni costaud. Ni beau. On irait même jusqu'à dire qu'il appartient à cette catégorie de types condamnés à n'être jamais photogéniques : les traits sont anguleux, la mâchoire fermée, le regard sombre et la parole rare. Pourtant, lorsque l'Inter joue, aucun joueur ne capte davantage les regards. Lukaku a beau être plus impressionnant, Lautaro Martinez plus élégant, le Croate, lui, est omniprésent. Antonio Conte ne s'y est pas trompé : en l'absence de Samir Handanovi?, actuellement blessé, c'est à Brozo qu'il a confié le capitanat. Une distinction que le Croate devrait encore assumer ce dimanche, face à la Lazio, pour le sommet de cette 24journée de Serie A.Pourquoi lui, plutôt qu'un autre ? Sans doute parce que Brozovi? est un superbe joueur de synthèse : celle qui doit exister entre la défense, le milieu et l'attaque. Dans le 3-5-2 de Conte, le Croate joue le rôle du grand ordonnateur,