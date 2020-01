Courage Cavani, fuis Paris !

Après quatorze matchs joués, cinq buts marqués et six premiers mois compliqués, Edinson Cavani souhaiterait quitter le PSG. Pourtant, à 32 ans et malgré des blessures un peu plus récurrentes, le meilleur buteur de l'histoire du club peut largement dépanner, et même plus que ça. Mais si Thomas Tuchel ne veut pas le faire jouer et que la direction s'attend à ce qu'il dégaine un sourire en fin de saison comme si de rien n'était, autant qu'il rejoigne dès maintenant l'Atlético de Diego Simeone.

Ici, c'est Cavani !

Edinson ou les limbes du Parc des Princes

Et si Edinson Cavani quittait la capitale, coincé à 198 buts au compteur ? Voilà la grande question hivernale du PSG, au moment où blessé, tourmenté, devancé par Mauro Icardi et peu considéré par Thomas Tuchel, l'attaquant veut rejoindre l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Les Matelassiers font la cour audepuis les festivités de fin d'année, et auraient proposé dix millions d'euros pour racheter ses six derniers mois de contrat. Après la victoire du PSG à Lorient ce dimanche en Coupe de France (0-1), Leonardo n'a pas caché que cette proposition n'était pas "". Mais le Brésilien - qui l'avait fait venir à l'été 2013 telle une offrande divine après sa démission - doit laisser partir Edi.Le 18 décembre dernier, alors que le PSG se déplace sans Cavani au Mans en 8de finale de Coupe de la Ligue (1-4), les ultras du Collectif Ultras Paris entonnent l'hymne de Cavani lors de l'entrée en jeu d'Icardi. Si certains considèrent cela comme un manque de respect vis-à-vis de l'Argentin, c'est en réalité une manière toute légitime de témoigner à l'Uruguayen l'amour et la considération que son entraîneur et sa direction ne daignent lui accorder depuis plusieurs semaines. Car fin décembre, quand les premières rumeurs d'un départ vers l'Espagne sortent, pas grand monde n'y croit. Après six ans et demi à Paris, Cavani ne peut pas partir comme ça, sans un pot de départ digne de ce nom. Surtout, le buteur parisien n'est pas bête, en terminant son contrat au PSG, il pourra prétendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com