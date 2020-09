Cour suprême: Trump veut agir vite mais son pari se corse

Deux sénatrices républicaines ont déjà annoncé qu'elles refuseraient de pourvoir ce poste, doté d'énormes pouvoirs, avant le scrutin, ce qui complique singulièrement l'équation pour le président.

En campagne pour sa réélection, Donald Trump a promis qu'il nommerait rapidement "une femme très talentueuse" pour remplacer la juge "RBG", une icône féministe et progressiste, décédée vendredi à 87 ans des suites d'un cancer.

Pour galvaniser la droite religieuse, il avait déjà publié une pré-sélection de magistrats partageant leurs valeurs sur l'avortement, le droit à porter des armes ou encore les libertés religieuses.

Il a désormais "resserré la liste" des candidats et va "très vite" faire connaître son choix, a précisé dimanche sur CNN Marc Short, chef de cabinet du vice-président Mike Pence.

Deux noms circulent avec insistance pour rejoindre les huit juges de la haute juridiction.

Le premier est celui d'Amy Coney Barrett, une catholique de 48 ans, qui a une longue carrière académique. Elle est réputée pour ses articles de doctrine juridique, largement influencés, selon ses détracteurs, par ses valeurs religieuses traditionalistes.

Une magistrate d'origine cubaine Barbara Lagoa, 52 ans, semble également bien placée. Ancienne juge à la Cour suprême de Floride, elle exerce aujourd'hui dans une cour d'appel fédérale à Atlanta. Elle présente l'avantage de venir d'un Etat-clé, susceptible de peser sur le résultat de la présidentielle.

Une fois que Donald Trump aura fait connaître son choix, il reviendra au Sénat, où le parti républicain dispose de 53 sièges sur 100, de le confirmer.

Leur chef Mitch McConnell a déjà dit qu'il organiserait un vote, même s'il avait refusé de le faire pour un candidat présenté par le président démocrate Barack Obama en 2016, au motif que le scrutin était trop proche.

Les démocrates lui ont vivement reproché ce revirement.

"On dirait que le sénateur McConnell a perdu sa foi dans le jugement des Américains", a critiqué l'ancien président démocrate Bill Clinton sur CNN, en le taxant d'"hypocrisie".

Throughout much of her legal career, Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg fought for equal rights for women and minorities ( AFP / MANDEL NGAN )