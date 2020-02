Cour des comptes ? Aides au logement : complexité, fraudes et indus

La complexité administrative française illustrée. Dans son rapport public annuel, la Cour des comptes s'est une nouvelle fois penchée sur les aides personnelles au logement (APL). Et malgré les réformes passées, le constat est toujours sévère.Versées à plus de 6,6 millions de ménages, ces APL, qui rassemblent en réalité trois prestations, pèsent quelque 17 milliards d'euros par an dans le budget de la nation, soit presque plus de 40 % des sommes consacrées à la politique du logement. Elles sont indispensables parce qu'elles « jouent de fait un rôle central dans la redistribution monétaire au profit des plus modestes », reconnaissent les magistrats financiers. Elles représentent ainsi près de 30 % de l'effort de redistribution globale en direction des 10 % des ménages aux revenus les plus limités, qui constituent plus de 75 % des bénéficiaires des APL.Pour autant, elles ont constitué un axe central d'économies budgétaires depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Leur coût budgétaire, en forte progression jusque-là, a été stabilisé à 17 milliards d'euros contre 18 milliards en 2017. Le mouvement engagé pour les contenir a, en réalité, commencé dès 2015 sous François Hollande avec des gels ou des sous-indexations successifs des paramètres de calcul, une dégressivité de l'aide pour les loyers les plus élevés depuis 2016, la prise en compte du patrimoine des bénéficiaires depuis 2016 et la suppression de...