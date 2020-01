Coupures de courant : les Républicains dénoncent des "actes de barbarie inadmissibles"

Plusieurs élus LR ont fustigé les actions menées par des grévistes, qui ont privé d'électricité quelques milliers de foyers à plusieurs points de l'hexagone.

Damien Abad, en 2017, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les Républicains ont dénoncé les "actes de barbarie" que constituent selon eux les coupures de courant "inadmissibles" de la CGT et appelé à des sanctions. "C'est inadmissible, intolérable et même inqualifiable" , s'est indigné le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad, sur Cnews . "Comment un syndicat comme la CGT peut se permettre de faire des coupures de courant, de faire des actes de barbarie, des actes qui sont contraires à l'État de droit et à la légalité qui doivent être sanctionnés?", s'est interrogé le député de l'Ain.

"C'est une maladie bien française: pour se faire entendre, mettre le bazar dans la société, créer de la violence" , a-t-il ajouté. "Ce n'est pas acceptable et ça doit être condamné et sanctionné", a renchéri le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti au micro de LCI, soulignant que ces actions peuvent "mettre en danger des usagers".

Avec Macron, on n'a plus la réforme et on a la chienlit"

"Il est certain que la situation de fracturation de notre pays est absolument dramatique et c'est aussi l'échec d'une méthode politique qui est celle d'Emmanuel Macron", a critiqué sur Sud Radio le numéro trois des Républicains, Aurélien Pradié, pour qui "Emmanuel Macron et son gouvernement sont devenus des éléments irritants de notre société". "Est-ce que pour autant ça justifie des actes qui sont contraires à la loi, évidemment que non!" , a-t-il ajouté.

La CGT Energie a revendiqué une importante coupure de courant sur la zone d'Orly et de Rungis tôt mardi matin. La centrale de Grand'Maison, en Isère, l'usine hydro-électrique la plus puissante de France, a été mise à l'arrêt depuis mardi matin pour protester contre la réforme des retraites, a indiqué la CGT. "Avec Macron, on n'a plus la réforme et on a la chienlit", a résumé sur franceinfo le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, en dénonçant aussi les blocages des ports par la CGT.