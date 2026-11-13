Coupures de courant en Ukraine après une attaque russe, huit morts en Russie dans des bombardements ukrainiens

Des frappes russes contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes ont provoqué des coupures d'électricité dans 12 régions dans la nuit de jeudi à vendredi, tandis que huit personnes ont été tuées en Russie dans des bombardements ukrainiens, selon les autorités locales.

Les régions ukrainiennes touchées sont Dnipro, Donetsk, Zaporijjia, Jitomir, Kyiv, Mykolaïv, Odessa, Rivne, Soumy, Kharkiv, Khmelnitski et Tchernihiv, a précisé vendredi le vice-ministre de l'Energie, Artem Nekrasov.

"Les professionnels du secteur de l'énergie travaillent d'arrache-pied, mais les nouvelles attaques et les alertes aériennes constantes compliquent et retardent les réparations", a-t-il ajouté.

En Russie, dans la ville méridionale de Volgograd, quatre personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque ukrainienne par drone dans une zone industrielle, a déclaré vendredi le gouverneur régional Andreï Botcharov. Selon lui, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre cette ville.

Volgograd, ex-Stalingrad, abrite une grande raffinerie de pétrole exploitée par Lukoil LKOH.MM , ainsi que de nombreuses autres installations industrielles.

Une image vidéo publiée sur les réseaux sociaux, que Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier, montre un important incendie dans une raffinerie, qui avait déjà été attaquée par le passé. Des habitants ont en outre signalé sur les réseaux sociaux avoir entendu de fortes explosions pendant la nuit.

Sollicité, Lukoil n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. L'attaque n'a pas été confirmée officiellement.

L'Ukraine a considérablement intensifié ses attaques contre les raffineries de pétrole russes depuis la fin octobre, malgré l'annonce unilatérale le 11 octobre par le président américain Donald Trump d'un accord entre Kyiv et Moscou visant à mettre fin aux frappes sur les installations énergétiques.

Ces attaques ont temporairement réduit la capacité de raffinage de la Russie d'environ 30%, ont rapporté à Reuters cette semaine deux sources du secteur. Selon le site internet de Lukoil, la raffinerie mentionnée dispose d'une capacité de traitement d'environ 14 millions de tonnes de pétrole brut par an, soit 280.000 barils par jour, ce qui représente environ 5% du volume total de raffinage en Russie.

Par ailleurs, le gouverneur de la région russe de Samara, dans le sud du pays, a déclaré vendredi sur la messagerie MAX que l'Ukraine avait frappé un site industriel, tuant quatre personnes, sans plus de précisions.

(Reportage Reuters; avec la contribution de Lina Golovnya et Felix Light, version française Claude Chendjou)