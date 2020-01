Coupures d'électricité : une députée LREM appelle à ne pas poursuivre les grévistes impliqués

"Il faut faire avec", estime l'élue des Yvelines Yaël Braun-Pivet.

Yael Braun-Pivet, le 6 mars 2019, à l'Assemblée nationale ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Plusieurs actions de coupures de courant ont été menées en France, causant des perturbations chez des dizaines de milliers de foyers. Si le Premier ministre Edouard Philippe estime que ces actes doivent être "sanctionnés", la députée LREM Yaël Braun-Pivet "ne croi(t) pas qu'il faille poursuivre" les syndicalistes CGT qui ont coupé le courant pour protester contre la réforme des retraites. L'élue de la majorité juge qu'"on ne peut pas faire la sourde oreille" à leurs revendications.

Bloquer des sites, s'introduire "dans telle ou telle enceinte privée" et couper le courant, "ça n'est pas acceptable" , avait réagi la veille Edouard Philippe, alors que la CGT Energie a revendiqué une importante coupure de courant sur la zone d'Orly et de Rungis et que la CGT a arrêté l'usine hydro-électrique la plus puissante de France, la centrale de Grand'Maison (Isère). La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne avait elle demandé mi-décembre aux dirigeants des gestionnaires de réseau RTE et Enedis de "déposer plainte systématiquement".

"C'est l'état de la contestation aujourd'hui"

"Je ne crois pas qu'il faille les poursuivre" , a estimé Yaël Braun-Pivet, présidente LREM de la commission des Lois dans un entretien vidéo de L'Opinion, interrogée sur l'opportunité de poursuites contre des syndicalistes CGT après les actions de mardi. Il ne s'agit pas d'"impunité", selon elle, mais du respect du "droit de grève".

"Ces modes d'action violente à mon sens sont contreproductifs car ils gênent considérablement la population et sont peut-être beaucoup trop forts dans leur expression", a-t-elle ajouté. "Maintenant, on ne peut pas ne pas entendre et faire la sourde oreille aux revendications de cette partie de la population", a-t-elle ajouté. "Il faut faire avec, parce que c'est l'état de la contestation aujourd'hui". "Ce genre d'action manifeste une énorme désespérance de leur part" et "il faut impérativement qu'on les ramène dans le jeu, dans la concertation", a-t-elle insisté, en appelant à "écouter les raisons pour lesquelles ils sont à ce point opposés" à la réforme des retraites et à "continuer à concerter", car "on ne peut pas faire cette réforme contre les Français, et contre les principaux syndicats".

Ses propos ne risquent-ils pas d'encourager de telles actions ? "Pas du tout, je ne crois pas. A force d'être dans des oppositions tout noir tout blanc et de considérer qu'on est deux camps retranchés, ça ne permet pas d'avancer et de faire progresser notre discussion et cette réforme des retraites qui pour moi est essentielle", a-t-elle souligné.