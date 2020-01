Coupures d'électricité : une cinquantaine de personnes entendues par la police

Des délégués syndicaux, des militants mais aussi de simples salariés. Selon la CGT Mines-Energie, une cinquantaine d'agents d'Enedis ou de RTE auraient été entendus par la police dans le cadre des enquêtes menées sur des coupures sauvages de courant. Depuis le 5 décembre et le début du conflit social contre la réforme des retraites, les deux entreprises publiques chargées de transporter et de distribuer l'électricité ont déposé près d'une centaine de plaintes (environ 80 pour Enedis et 10 pour RTE) contre ces coups de forces, revendiqués par la CGT Mines-Energie. Dernières auditions en date : ce mercredi matin, deux militants cégétistes ont passé plusieurs heures en garde à vue, soupçonnés d'avoir participé à une coupure de courant sauvage, le 10 janvier, sur le site de l'entreprise Interspray, à Neuvic (Dordogne), spécialisée dans les cosmétiques. Classée Seveso, elle avait déposé plainte, comme Enedis, et une enquête pour « mise en danger de la vie d'autrui » avait été ouverte.« Pression » et « chasse aux sorcières »« Deux jeunes agents d'Enedis âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années ont été arrêtés chez eux et placés en garde à vue, s'insurge Francis Dezile, secrétaire général de la CGT Énergie de Dordogne. C'est quoi cette répression politique ? » Et le syndicaliste de railler : « Si une simple coupure d'électricité peut mettre en danger la vie des salariés d'Interspray, il va falloir s'interroger sur le niveau de sécurité de cette boîte. » Finalement, en milieu d'après-midi, les deux hommes ont été libérés, sans faire l'objet de poursuite.En visite à la centrale de Gravelines (Nord), Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a fustigé l'attitude du gouvernement dont « la conception de la négociation et de la discussion avec un mouvement de grève, ce sont les gardes à vue. Je crois que ça, c'est jeter de l'huile sur le ...