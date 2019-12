Coupures d'électricité sauvages : la clinique d'Agen touchée pendant une opération délicate

Une coupure d'électricité sauvage qui a plongé dans le noir le stade Armandie d'Agen, dans le Lot-et-Garonne, samedi, pendant un match du Top 14, a également touché la clinique de la ville pendant une opération délicate, a rapporté La Dépêche du Midi lundi.« Cette coupure a eu lieu alors qu'un de mes confrères était en train d'opérer. Il était en train de réaliser une opération de chirurgie vasculaire majeure », a expliqué Philippe Fiatte, chirurgien à Esquirol-Saint-Hilaire, au quotidien régional. LIRE AUSSI > Machine à oxygène à l'arrêt, hôtel évacué... les coupures d'électricité volontaires sèment la pagaille« Même si l'interruption de l'électricité n'a duré qu'une dizaine de secondes avant que le groupe électrogène du bloc opératoire prenne le relais, cela aurait pu avoir des conséquences graves », assure le praticien.« Pas d'impact », selon le chirurgien concernéLe chirurgien à la manœuvre samedi soir, Alain Veyret, tempère, même s'il reconnaît que la coupure est bien arrivée durant son opération : « Je n'ai pas eu de problème lors de mon intervention. Cela a coupé et une trentaine de secondes après, cela s'est rallumé. Le temps de latence de la mise en route du groupe électrogène », explique celui qui est également ancien maire d'Agen. « Personnellement, je ne porterai pas plainte. Il n'y a pas eu d'impact sur mon travail. Si le directeur décide de porter plainte, c'est autre chose. »Du côté du directeur de la clinique, justement, la question se pose. « Après avoir eu l'assurance que la coupure qui a touché notre clinique était bien en lien avec l'acte de malveillance de samedi soir, je me réserve le droit de porter plainte. Je souhaite toutefois m'entretenir avec Enedis 47 avant de décider ou non de porter plainte », a déclaré Lionel Combes, lundi soir, auprès de La Dépêche du Midi. Et le directeur de la clinique d'expliquer que la ...