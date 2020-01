Coupures d'électricité : «Nous ne sommes pas des criminels», se défend la CGT Energie Paris

Cédric Liechti, secrétaire général de la CGT-Energie Paris, trouve que « le gouvernement dramatise les coupures de courant », « face à un conflit qu'il ne maîtrise pas ».Ce mercredi, deux agents Enedis de Dordogne ont été placés en garde à vue, soupçonnés de coupure d'électricité sauvage. Qu'en pensez-vous ?CÉDRIC LIECHTI. C'est inadmissible. Le gouvernement veut criminaliser ce mouvement social. C'est sa réponse face à un conflit qu'il ne maîtrise pas. Le Premier ministre espérait que le mouvement allait s'arrêter, parce que les cheminots et les agents de la RATP ont repris en partie le travail. Mais il y a un regain de mobilisation, notamment chez les salariés de l'énergie. Des gens qui n'étaient pas dans le mouvement il y a trois semaines y entrent.Le gouvernement estime que ces coupures mettent la vie des Français en danger...C'est faux. Il veut les dramatiser. Des coupures d'électricité, notamment à cause des intempéries, il y en a des milliers chaque année. Est-ce que des gens meurent parce qu'ils sont coincés dans un ascenseur ? Non. Et quand un site sensible, comme un hôpital, est privé de courant, les groupes électrogènes prennent le relais. Nous ne sommes pas des criminels. Ces coupures sont faites en toute sécurité, en suivant les procédures que nous utilisons au quotidien quand nous intervenons sur le réseau. VIDÉO. Edouard Philippe : « Les coupures sauvages d'électricité doivent être sanctionnées » Le Premier ministre vous accuse de ne pas respecter l'outil de travail.À la CGT, on ne sabote pas l'outil de travail, car on considère qu'il appartient aux salariés. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne cassons rien, ne détruisons rien. Encore une fois, le courant est arrêté et remis en route selon une procédure.Qui décide de ces coupures ?C'est une décision collective. Il ne faut pas imaginer que ce sont les syndicats qui imposent telle ou telle coupure. Les ...