Coupure d'électricité : un chirurgien privé de courant en pleine opération

L'action coup de poing très remarquée de la CGT Énergie a frisé le drame. En colère contre la réforme des retraites, le syndicat est à l'origine de deux coupures de courant sauvages intervenues pendant les rencontres de Top 14 de rugby Castres-Lyon et, surtout, Agen-Toulouse au stade de l'Armandie. Pendant près d'un quart d'heure, le stade a été plongé dans l'obscurité avant que le courant ne revienne et que le match poursuive son cours.Lire aussi Grèves : comment EDF évite le black-outLe maire d'Agen, Jean Dionis du Séjour dénonçait alors une action « scandaleuse ». « Je viens d'avoir confirmation par EDF/Enedis qu'il s'agissait d'une coupure sauvage ! Que les grévistes continuent comme cela, ils vont avoir les Françaises et les Français avec eux », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Sur le même réseau, la CGT Énergie a revendiqué l'action quelques minutes plus tard : « La #CGT revendique les coupures de courant des deux rencontres du Top 14, ce samedi 21 décembre 2019. Castres-Lyon au stade Pierre-Fabre, Agen-Toulouse au stade Armandie. Conducteurs en grève = pas de train. RATP en grève = pas de métro. Énergéticiens en grève = pas de jus. »Lire aussi Retraites ? Édouard Philippe : « Il n'y aura ni victoire ni défaite »La Dépêche révèle quelques jours plus tard que les conséquences de la coupure agenaise ont dépassé les travées du stade de l'Armandie pour atteindre la clinique Esquirol Saint...