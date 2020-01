Coupure d'électricité géante contre la réforme des retraites

Après la grève dans les transports publics, les coupures d'électricité et les blocages de ports maritimes. Ce mardi, au 48e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la fédération énergie de la CGT a revendiqué une coupure d'électricité géante dans le Val-de-Marne, sur la zone de l'aéroport d'Orly et sur le marché de Rungis. Au total, onze communes franciliennes (Orly, Rungis, Thiais, Fresnes, L'Haÿ-les-Roses ou encore Chevilly-Larue) ont été impactées ; 35 000 particuliers, clients d'Enedis, ont été privés de courant entre 5h30 et 8 heures.Un nouveau coup de force condamné ce mardi par de nombreuses personnalités politiques, à commencer par le Premier ministre. « Vouloir bloquer un certain nombre de sites, ne pas respecter la loi en s'introduisant dans telle ou telle enceinte privée, procéder à des coupures sauvages de courant, tout cela, c'est méconnaître la démocratie, tout cela c'est méconnaître la loi et tout cela doit être sanctionné car ça n'est pas acceptable », a déclaré Edouard Philippe devant les députés. « Lorsqu'on procède à des coupures sauvages d'électricité, on met nécessairement nos concitoyens, les usagers du service public dans une situation parfois périlleuse, a rappelé le Premier ministre. Et ça n'est pas acceptable ». VIDÉO. Édouard Philippe : « Les coupures sauvages d'électricité doivent être sanctionnées » Selon la CGT Énergie, depuis le début du conflit, le 5 décembre, ce sont plusieurs dizaines de coupures d'électricité qui ont perturbé le quotidien des Français que se soit à Bordeaux (Gironde), Besançon (Doubs), Lyon (Rhône), Toulouse (Haute-Garonne), Versailles (Yvelines) ou encore Le Havre et Caen (Seine-Maritime).Dans le viseur, tantôt une gare SNCF, tantôt un centre commercial, une cérémonie de vœux municipaux, une préfecture, un lycée - en soutien à des enseignants grévistes -- ou même parfois un quartier ...