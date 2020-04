Coups francs de légende (5e) : Et Beckham libéra l'Angleterre...

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs. Cinquième de notre classement : le coup de patte de l'international anglais face à la Grèce, en 2001.

Angleterre-Grèce (2-2), éliminatoires du Mondial, 6 octobre 2001

Les dernières secondes s'égrènent dans ce qui ressemble à une lente marche funèbre. Au cours d'une rencontre suffocante, haletante, mais surtout frustrante, tout le peuple anglais retient son souffle, suspendu au pied droit d'un seul homme. Celui de David Beckham. Après une faute plus que généreuse accordée aux- Teddy Sheringham se voyant légèrement poussé par Kostas Konstantinidis -, le numéro 7 assorti du brassard de capitaine au bras se saisit du cuir aux 25 mètres. Il le dépose délicatement avant de reculer de quelques pas, l'air altier, le regard lointain déjà tourné vers sa cible. Avec l'équilibre parfait au moment d'offrir cette caresse inoubliable. D'un coup de patte dont lui seul a le secret, le milieu de terrain nettoie la lucarne gauche d'Antónios Nikopolídis alias George Clooney. L'explosion de joie, devant cette tribune de Stretford End qu'il connaît tant à Old Trafford, est presque inespérée. Dans le temps additionnel d'un match à l'enjeu immense contre la Grèce, Beckham vient d'égaliser (2-2), mais surtout de tamponner le passeport de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2002, au Japon et en Corée du Sud. Ce 6 octobre 2001, le miracle est anglais. La tragédie, elle, est grecque.Si le soulagement est tel, c'est que rien ne prédestinait un tel scénario. Avant le coup d'envoi, l'Angleterre de Sven-Göran Eriksson est en tête du groupe 9 devant l'Allemagne, grâce à une meilleure différence de buts. Les Anglais reviennent pourtant de loin. Un an plus tôt, presque jour pour jour, lespointaient à la dernière place de leur groupe après une défaite à domicile face à la(0-1) et un nul concédé en Finlande (0-0). Derrière, ils se sont repris brillamment, se payant même