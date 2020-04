Coups francs de légende (4e) : le triplé de Mihajlovi?

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Lazio-Sampdoria (5-2), Serie A, 13 décembre 1998

Un troisième but annoncé

Pendant six saisons, à chaque fois que l'arbitre sifflait un coup franc aux abords de la surface de réparation (et même un peu plus loin), le même chant résonnait dans le stadio Olimpico. Un chant qui incitait Siniša Mihajlovi? àet à. Et Mihajlovi? a rarement déçu. Considéré à l'époque comme le meilleur tireur de coups francs au monde, Sinisa a fait rêver les tifosià 33 reprises en six saisons (1998-2004). Certaines de ses bombes ont marqué l'histoire du club : un coup franc victorieux à Stamford Bridge qui qualifie la Lazio pour les quarts de finale de la C1 ou encore un coup franc magistral face à la Fiorentina qui lance la Lazio en tête de Serie A. Mais son plus grand exploit,l'a réalisé le 13 décembre 1998. C'était face à la Sampdoria, club où il avait passé quatre saisons en tant que joueur, et dont il est devenu l'entraîneur de 2013 à 2015.Ce jour-là, au stadio Olimpico, tous les regards sont pourtant tournés vers un autre joueur : Roberto Mancini. Le Mancio, numéro 10 de la Lazio, fête son 500match en Serie A. Ironie, il célèbre justement ce palier face à la Sampdoria, club où il a passé quinze saisons de sa carrière. Pourtant, Mancini va rapidement être éclipsé par un autre ancien de la Samp'. Le début de mach est plutôt fermé, la Lazio, qui court alors vers les sommets de la Serie A, domine, mais ne réussit par à trouver la faille. Jusqu'à la 29minute. Coup franc aux 20 mètres. Mihajlovi?, comme à son habitude, pose son ballon, prend son élan, écoute les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com