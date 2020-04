Coups francs de légende (3e) : Hugo Almeida, seul à San Siro

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Inter-Porto (2-1), C1, 1er novembre 2005

À l'origine du huis clos, le fumigène lancé sur Dida

Même si c'est toujours sympathique de constater qu'un entraîneur professionnel hurle les mêmes consignes à ses joueurs qu'un coach de district, un match de football à huis clos, c'est triste comme la pluie. Celui qui s'est tenu au stade Giuseppe-Meazza,San Siro, le 1novembre 2005, en est l'exception. Ce soir-là, le coup franc marqué par Hugo Almeida avec le FC Porto sur la pelouse de l'Inter n'aurait pas eu la même saveur s'il avait été inscrit devant des tribunes bondées de supporters. Les chants desauraient alors masqué le bruit de l'impact au moment où le pied gauche du Portugais a frappé le ballon. Mais aussi celui des filets lorsque ce même ballon, envoyé à une vitesse, a défoncé la lucarne de Júlio César. Et ce sont justement ces éléments sonores qui ont fait entrer cette praline au Panthéon des frappes légendaires.Pour comprendre pourquoi cette rencontre de phase de groupes de Ligue des champions s'est disputée à huis clos, il faut remonter quelques mois en arrière. Plus précisément au 4 avril 2005 et un quart de finale retour de C1 entre l'Inter et l'AC Milan. Battus 2-0 à l'aller, lesencaissent un pion d'Andriy Shevchenko à la demi-heure de jeu. Et alors qu'ils luttent pour s'offrir uneinespérée, leurs supporters décident d'arrêter eux-mêmes le supplice après un but d'Esteban Cambiasso refusé pour une obstruction litigieuse. Des projectiles atterrissent sur la pelouse. Comme Pascal Dupraz quelques années plus tard, le gardien de l'AC Milan Dida s'allonge au sol, sauf que ce n'est pas à cause d'un avion en papier, mais parce qu'il a reçu un fumigène brûlant sur l'épaule.L'arbitre décide d'arrêter la rencontre, l'AC Milan remporte le derby sur tapis vert et se qualifie pour les demi-finales, tandis que l'Inter est sanctionnée par l'UEFA de quatre matchs à huis clos. C'est