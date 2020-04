Coups francs de légende (2e) : La Mission impossible de Maradona

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

Napoli-Juventus (1-0), Serie A, 3 novembre 1985

Vidéo

La dernière éruption du Vésuve remonte à 1944. À moins que le volcan ne se soit réveillé quarante ans plus tard, à une douzaine de kilomètres du cratère, lorsque la ville de Naples a accueilli Diego Maradona, à l'été 1984.", raconte l'intéressé dans son autobiographie. Histoire vraie ou légende inventée par Maradona, pas de doute sur le fait que Naples était, reste et restera folle de son Diego.Les meilleures années de sa carrière,les aura passées à Naples. Et presque trois décennies après son départ, des drapeaux à l'effigie de Diego flottent encore à chaque match dans les travées du San Paolo., tranche Diego. Comme ce jour de 2005 où son retour en Terre promise oscille entre amour, passion et démence.