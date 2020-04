So Foot • 10/04/2020 à 14:00

Coups francs de légende (1er) : Roberto Carlos, extérieur nuit

De la magie de Beckham aux patates de forain de Roberto Carlos, en finesse ou en puissance, enroulés de l'intérieur, tendus du cou-de-pied ou délicieusement brossés de l'exter', voici 100 coups francs très francs.

France-Brésil (1-1), tournoi de France, 3 juin 1997

Pire qu'un joueur de District

interroge Lilian Thuram, abasourdi. En dix-sept ans de carrière professionnelle, le champion du monde 1998 en a connu, des défenseurs, mais ce qu'a fait Roberto Carlos lors de ce France-Brésil, il n'en revient pas. Non, vraiment, dans ce documentaire de Canal +, Thuram hallucine en entendant le journaliste lui raconter ce qui s'est passé. Et pourtant, ce soir-là, le Français était présent sur le terrain face au Brésilien qui évoluait alors au Real Madrid. Thuram, encore :(...)Si l'on s'attarde sur le détail, Roberto Carlos ne fait pas son lacet : il remonte ses chaussettes. Mais l'idée est la même. En quarts de finale de la Coupe du monde 2006, lorsque Zidane délivre sur coup francpasse décisive pour Thierry Henry, celle du but décisif qui envoie les Bleus dans le dernier carré, Roberto Carlos, qui était chargé du marquage d'Henry, est en train de remonter ses chaussettes à l'entrée de la surface.