Coupet : " J'ai quitté une usine à gaz "

Au mois de mai dernier, Dijon officialisait l'arrivée de Grégory Coupet (47 ans) comme nouvel entraîneur des gardiens, en fin de contrat à Lyon. Jeudi après-midi, le septuple champion de France a exprimé tout son bonheur d'avoir signé au DFCO, où il a retrouvé Peguy Luyindula et David Linarès. Il a aussi taillé quelques costards à Juninho et Rudi Garcia, à qui il reproche une attitude au minimum ambiguë.

Humour et ironie

Grégory Coupet règle ses comptes avec Juninho et Rudi Garcia

"Je

Deux cent bornes séparent Lyon et Dijon, mais Grégory Coupet avait à peine achevé sa conférence de presse de présentation que quelques oreilles sifflaient déjà dans les bureaux de l'OL. Et aussi à Tignes, où Rudi Garcia a emmené ses joueurs en stage, pour respirer le bon air de l'altitude. On replante le décor : jamais une conférence de presse n'avait été organisée à Dijon pour présenter un adjoint. Mais le CV de l'intéressé justifiait pleinement de casser la tradition. A 47 ans, Coupet pèse sept titres de champion de France avec l'OL, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, cinq Trophées des Champions, une carrière qui l'a mené à Saint-Etienne, Lyon, à l'Atletico de Madrid et au Paris-SG. En plus de 34 sélections en Equipe de France. Et parce que l'affluence médiatique s'annonçait importante, le service communication du club avait choisi le parc des Sports plutôt que la salle de presse du centre d'entraînements des Poussots pour organiser l'évènement.Quand Olivier Delcourt, le président dijonnais, s'est pointé un peu avant 14h30, Coupet était déjà là. Bronzé, souriant, en jean et chemise blanche, l'ancien gardien de but a d'abord laissé son nouvel employeur donner quelques précisions sur le deal de deux ans scellé entre les deux parties. "" Et c'est là que le spectacle a commencé.