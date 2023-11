information fournie par So Foot • 21/11/2023 à 10:30

Coupes d’Europe : de nombreuses équipes, dont l’OM, écopent de sanctions financières

Passage à la caisse.

Vu que la trêve internationale n’est pas la période la plus agitée de la saison, l’UEFA a pensé à tout, et a décidé lundi soir de dégainer des sanctions pour animer la trêve de plusieurs clubs. Des décisions qui font suite à divers incidents qui ont eu lieu lors de la quatrième journée de Ligue des champions et de Ligue Europa. Par exemple, les Young Boys de Berne vont devoir payer pas loin de 40 000 euros d’amende pour les dégradations causées par leurs supporters lors du déplacement à Manchester City le 7 novembre dernier (3-0).…

CD pour SOFOOT.com