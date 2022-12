Coupe du monde : rendez-vous en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada !

La déception digérée, bientôt viendra l'envie de revivre une Coupe du monde. Surtout après le scénario de la dernière finale, celle qui rappelle ô combien ce sport est unique et le restera, même au pays du baseball ou du hockey. Dans 42 mois, la 23e édition débutera en Amérique du Nord, et ses contours sont parfois encore flous. Il est même possible que des polémiques naissent d'ici là.

Football, soccer ou fútbol ?

Renouer avec celle qui a été leur pendant quatre ans, cinq mois et trois jours, depuis cette pluie étoilée de Moscou jusqu'à la renversante confrontation avec un petit et à la fois immense génie argentin entouré de dix coéquipiers enragés. C'est avec ce sentiment que s'avanceront les Bleus et Kylian Mbappé en tête, lors du prochain Mondial, à condition de s'y qualifier. Car pour les Coupes du monde se jouant aux États-Unis, rien n'est jamais sûr avec l'équipe de France. Même si en novembre 2025, à 58 ans, il sera plus difficile pour Emil Kostadinov de transpercer la défense bleue sur la pelouse du Parc.Dans un peu moins de quatre ans, eh oui c'est l'avantage d'en jouer une en décembre plutôt qu'en juin, 48 équipes se disputeront le trophée. Ce sera leur rêve américain à eux, éparpillé dans trois pays : États-Unis, Canada et Mexique, réunis sous le nom depour devancer le Maroc lors de l'attribution. Seul le Canada découvrira l'organisation d'un Mondial. Le Mexique deviendra même le seul pays à accueillir trois éditions après avoir sacré Pelé en 1970 et Maradona en 1986. Rien que ça. Demandez donc à André-Pierre Gignac si le ballon rond n'est pas un sport adoré de Mexico à Cancún.Côté passion, la fièvre monte au Canada et aux États-Unis, et pas uniquement pour les féminines, plus en vogue et dont les résultats sont bien meilleurs. La Major League Soccer progresse et n'a jamais autant intéressé outre-Atlantique, où les universités américaines misent de plus en plus sur le football (certes, moins que le basketball, le baseball ou le football américain). Le match de poule entre cousins USA-Angleterre a réuni plus de 20 millions d'Américains devant leur télé. Une première pour le "soccer". D'ailleurs, reste à savoir si, dans l'appellation, ce sera une Coupe du monde de football (Canada), de soccer (USA) ou de fútbol (Mexique).Alors forcément, qui dit trois pays dit longs trajets. Cela changera suiveurs, joueurs et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com