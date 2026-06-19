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Coupe du monde : Quand les Bleus profitent d’un quartier libre à Boston
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 17:07

Coupe du monde : Quand les Bleus profitent d’un quartier libre à Boston

Coupe du monde : Quand les Bleus profitent d’un quartier libre à Boston

Un quartier libre, comme en colo ! Pendant une soirée, les Bleus ont pu échapper au marquage à la culotte de Coach Didier. D’habitude peu enclin a laisser ses joueurs sortir en cours de compétition, le sélectionneur français a décidé de lâcher du lest en accordant une soirée de sortie pour ses joueurs . Cramés par un influenceur local, Désiré Doué, Bradley Barcola et Malo Gusto ont été observés dans l’enseigne de fast food Burger Shake Shack.

Les Tricolores ont dû recevoir une consigne de rester discret : rien n’a fuité sur leurs réseaux sociaux. Sinon, L’Équipe affirme que les joueurs se sont contentés de sorties en petits groupes dans Boston et de dîner en famille . Mais bon, on aurait bien aimé voir Captain Kyks au bowling et Guy Stéphan allumer Cherki au Laser Game.…

ABS pour SOFOOT.com

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