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Coupe du monde ou accouchement, un nouveau débat est né
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 23:52

Coupe du monde ou accouchement, un nouveau débat est né

Coupe du monde ou accouchement, un nouveau débat est né

Jérémy Doku a déclaré qu’il souhaitait quitter la Coupe du monde pour assister auprès de sa compagne à la naissance de son premier enfant. Cette prise de position a suscité de nombreuses critiques alors que le Belge a simplement exprimé sa volonté d’assister à un moment unique dans la vie d’un homme. Un choix personnel qui mérite d’être respecté.

« C’est le plus beau jour de ma vie. » Cette phrase, des millions de parents l’ont prononcée, la voix tremblante et le cœur battant la chamade, après avoir traversé l’incroyable aventure qu’est la naissance d’un enfant. Les mois de grossesse ponctués de doutes et d’espoirs, la première échographie, la découverte du sexe du bébé, la préparation de sa chambre, l’achat du doudou, le choix du prénom, les contractions, la route en express vers la maternité, les hurlements de douleur des courageuses mamans, le premier cri aigu du bout de chou, le découpage du cordon ombilical par la sage-femme avant qu’enfin, la joie submerge les parents, autant en larmes que leur nouveau-né.

Un choix personnel à respecter

Alors que sa femme devrait vivre le dénouement de sa grossesse dans les prochains jours, certains considèrent que Jérémy Doku n’aurait pas le droit de vivre cet instant unique parce qu’il participe à la Coupe du monde avec la Belgique. Cette prise de position est aussi immature qu’un bébé le jour de sa naissance. Donner son avis sur l’ensemble des sujets de notre société devient jour après jour un fléau et, plus grave encore, illustre nos divisions internes. Qui sont-ils, et qui sont-elles, pour penser à la place de Jérémy Doku, un homme libre de ses choix tant qu’ils n’affectent pas ceux des autres ?…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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