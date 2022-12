Coupe du monde : On était avec les supporters de l'Argentine à Naples

Ce dimanche, la deuxième ville d'Argentine la plus chaude se situait peut-être en Campanie, à des milliers de kilomètres de Buenos Aires. Moitié italienne moitié maradonienne, Naples a vu confluer de nombreux Argentins, venus de toute la Botte pour assister à la victoire de l'Albiceleste, et vibrer aux côtés des Napolitains.

"J'ai fait 200 kilomètres avec un pote pour voir ce match avec les Argentins de Naples et d'Italie, mais aussi avec nos cousins napolitains. Ici, il te suffit d'avoir un maillot de l'Argentine ou de Maradona sur le dos pour qu'on te sourie." Germán

Cousinade ensoleillée

Perchée au balcon d'un des appartements via Emanuele de Deo, petite ruelle grimpante et étroite dans les quartiers espagnols de Naples, une petite femme de 70 ans danse au rythme des chants. Vêtue d'un maillot de l', elle surplombe la marée humaine venue fêter la victoire de l'Argentine au largo Maradona, une petite clairière transformée il y a deux ans en lieu de culte dédié au. Une dizaine de mètres en dessous d'elle, alors que la foule rejoue, l'hymne argentin de ce Mondial 2022, un supporter se met à genoux, embrasse le sol et effectue un signe de croix. Pour lui comme pour de nombreux Argentins et Napolitains présents dans la cité parthénopéenne ce dimanche, ce sacre a un goût de libération.Point de départ la veille de lacontre la loi anti-rave de Giorgia Meloni, la Piazza Dante est remplie ce dimanche midi de fans argentins. Galvanisés par un ciel bleu et un soleil de plomb pour la période, ils se sont donné rendez-vous pour un, un rassemblement festif traditionnel avant les matchs avec des drapeaux dans tous les sens, des chants et des danses à n'en plus finir, et de l'alcool à gogo. Parmi eux, certains ont fait le déplacement depuis le Nord de l'Italie, ou même des Pouilles, comme Germán.Les sourires sont en effet légion sur les visages des quelque 600 supporters argentins qui entament vers 13h30 un premier pèlerinage vers le largo Maradona et sa fresque gigantesque. La température monte alors d'un cran, puis retombe à l'approche du coup… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com