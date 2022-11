Coupe du monde : Le record de Just Fontaine sera-t-il battu ?

La question est vite répondue : non ! Et pourtant... Notre Justo national avait lui-même déclaré autrefois que son fabuleux total de treize buts, toujours inégalé, tiendrait "au moins jusqu'en 2018". Et s'il tombait just-ement au Qatar ?

Fontaine : un record et quelques chaudes alertes

Le foot français possède deux chiffres fétiches jusqu'ici inaliénables : le 13, pour le record de buts inscrits en une Coupe du monde par Just Fontaine en 1958 en Suède, et le 9, pour le record de buts inscrits en un Euro par Michel Platini en 1984. Les Pays-Bas ne jurent, eux, que par le 14 : c'est just-ement ce chiffre que les nombreuxtenteront d'atteindre !Fontaine au Mondial 1958 ? Un truc de dingue ! L'avant-centre titulaire des Bleus, René Bliard, s'étant blessé juste avant la compétition, c'est Just qui le supplée à merveille, avec neuf buts en cinq matchs avant le France-RFA comptant pour la 3place. Il est alors question de laisser jouer les réservistes, mais Paul Nicolas, l'adjoint d'Albert Batteux, s'y oppose. Du coup, Justo, qui aurait pu finir à neuf buts, a bien été aligné en titulaire. Ouf ! Il plante une fois à 1-1, puis il laisse Kopa tirer et marquer un penalty. Le canonnier rémois en remet trois (6-3 final et médaille de bronze tricolore) pour finir en beauté à treize buts en six matchs, battant le record de onze pions du Hongrois Sándor Kocsis au Mondial 1954. Si Justo avait transformé le penalty, il aurait sans doute fini à 14 réalisations.Au début des années 1960, marquées encore par des scores fleuves, on pense que ce record peut tomber. Surtout avec lePelé. Mais en 1962 et 1966, il est blessé prématurément. Lors du Mondial en Angleterre, Eusébio termine à neuf buts (avec trois seulement au premier tour) : là aussi, si la Panthère noire avait été plus performante en phase de poules, comme contre la Corée du Nord en quarts (un quadruplé, 5-3), adieu Justo ! En 1970, Gerd Müller fait vraiment trembler son record : sept buts au premier tour, soit un de plus que Justo au même stade en Suède. Mais Gerd ralentit la cadence pour finir à dix pions. Cette même année, Jaïrzinho totalise sept buts (un par match au minimum, un record), mais c'est au sein d'uneà buteurs multiples.Puis, avec la fin des gros scores, les possibilités de rééditer l'exploit de 1958 se sont raréfiées. Et pourtant, certains auraient pu s'approcher de Fontaine : Paolo Rossi, 6 buts en 1982, alors qu'il n'avait pas planté au premier