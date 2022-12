information fournie par So Foot • 01/12/2022 à 22:23

Coupe du monde : L'Allemagne tape le Costa Rica pour du beurre et loupe les huitièmes

Malgré sa victoire face au Costa Rica (4-2), l'Allemagne ne verra pas les huitièmes de ce Mondial 2022. La faute à une victoire du Japon face à l'Espagne qui prive Müller et ses coéquipiers de tableau final pour la deuxième édition consécutive.

Allemagne 4-2 Costa Rica

Neuer, comme un symbole

Il y a des habitudes qui ne sont pas vraiment bonnes à prendre. Déjà éjectés du dernier Mondial avant les huitièmes, l'Allemagne récidive en 2022. Ce jeudi soir, les hommes d'Hans Flick ont pourtant rempli leur part du contrat : à savoir, s'imposer contre le Costa Rica (4-2). Problème pour le, la victoire du Japon dans l'autre rencontre de cette poule expédie les Allemands dans leur canapé pour suivre la suite de ce Mondial.Au moment de pénétrer sur la pelouse du Al Bayt Stadium, Hansi Flick et ses ouailles le savent : seule une victoire leur permettrait de prolonger leur séjour dans le désert qatari, en espérant un résultat favorable dans l'autre rencontre de cette poule. Une mission, à priori, à la portée de Teutons qui demeurent pourtant la seule équipe du groupe E à ne pas encore avoir connu l'ivresse d'un succès dans ce Mondial ., avait martelé le sélectionneur allemand avant de défier le Costa Rica. Message reçu par Thomas Müller et compagnie qui se précipitent vers les cages de Keylor Navas à peine le coup d'envoi donné par Stéphanie Frappart . Dix petites minutes plus tard, le portier parisien file déjà chercher son premier ballon au fond de ses filets suite à un coup de casque de Serge Gnabry sur une galette de David Raum. Idéalement lancée, l'Allemagne insiste mais bute sur…