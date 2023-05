Coupe du monde féminine : Gianni Infantino lance un avertissement aux diffuseurs européens

Chaînes de garde.

La Coupe du monde féminine qui se jouera du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et Nouvelle-Zélande n’a toujours pas trouvé de diffuseur dans les plus gros pays européens et notamment en France, comme le précise RMC Sport. Lors de la Making Trade Score for Women, une série de tables rondes, qui s’est déroulée à Genève ce lundi, Gianni Infantino a lancé un avertissement aux pays du Big 5 (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France), car selon lui, les offres sont « très décevantes et tout simplement inacceptables » pour diffuser l’événement.…

