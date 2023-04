Coupe du monde féminine 2027 : les USA et le Mexique candidatent ensemble

American sueño .

Comme pour l’édition masculine de 2026, aux côtés du Canada, les États-Unis et le Mexique ont annoncé leur candidature commune pour la Coupe du monde féminine 2027. Cindy Parlow Cone, présidente de la fédération américaine, précise dans un communiqué : « Les États-Unis ont toujours été un leader mondial du football féminin, et nous serions honorés de co-organiser la plus importante des compétitions avec le Mexique. » Les USA ont déjà accueilli le tournoi en 1999 et 2003, mais cela serait une première pour les Mexicains.…

TJ pour SOFOOT.com