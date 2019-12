Coupe du monde des clubs : un avant-goût de Mondial au Qatar

Une ambiance de grands soirs, une pelouse parfaite, une température idéale, un match haletant devant 45 000 spectateurs... Bienvenue au Qatar ! Mercredi soir, au Khalifa Stadium, Liverpool s'est qualifié in extremis pour la finale de la Coupe du monde des clubs - face à Flamengo samedi - grâce à un but de Firmino dans le temps additionnel. Dans un stade acquis aux Reds et rythmé par la ferveur des fans mexicains de Monterrey, il régnait un doux parfum de Mondial.Dans trois ans (du 21 novembre au 18 décembre 2022), l'émirat accueillera la Coupe du monde, la vraie cette fois. Rarement une compétition n'aura suscité autant de défiance et de scepticisme. En lui attribuant les Coupes du monde des clubs 2019 et 2020, la FIFA voulait permettre au Qatar de s'échauffer progressivement et de lever les doutes.Il fait actuellement 20 degrés en moyenneDu côté de l'organisation, tout semble déjà en place, à l'image du métro automatique. Tout juste inauguré, avec ses trois lignes, 75 km de réseau et 36 stations, ce train spectaculaire est la nouvelle attraction des Dohanais. En partie exploité par deux entreprises françaises, son flux devrait être d'une rame par minute en 2022. Il permet désormais de relier la ville à l'aéroport ultra-moderne, considéré comme l'un des plus fonctionnels du monde.Du côté des infrastructures sportives, pas de panique. Les neuf stades construits spécialement pour l'occasion seront prêts à temps. Le stade Lusail, théâtre de la finale avec ses 80 000 places, est aujourd'hui un chantier pharaonique mais il devrait être terminé pour le prochain Mondial des clubs. L'utilisation de la climatisation dans les enceintes, curiosité dont l'empreinte écologique reste une énigme, semble absolument superflue. Il fait actuellement 20 degrés en moyenne et il a même plu pendant trois jours en début de semaine. Le stade Lusail est toujours en travaux à trois ans du coup d'envoi du Mondial. ...